В селе Пивоварихе до конца 2020 года начнется строительство централизованных сетей водоотведения

Существующие канализационные сети были проложены в советское время при строительстве социальных объектов и многоквартирных домов, сообщают в районной администрации.

Строительство сетей завершится в 2021 году и позволит не только серьезно улучшить экологическую ситуацию, но и даст возможность подключить к сетям новых абонентов.

Однако сети эти не централизованные, и все стоки выливаются на рельеф, попадая в реку Ушаковку. Поэтому администрацией Ушаковского муниципального образования был разработан проект строительства централизованных сетей водоотведения.

- Мы вместе с Виктором Галицковым неоднократно встречались с представителями иркутского МУП «Водоканал». В ходе переговоров удалось договориться, что сети водоотведения Пивоварихи будут подключены к канализационно-насосной станции микрорайона Современник, - рассказал Леонид Фролов.

Прокладка трассы пройдет в три этапа: в ходе первого и второго этапов трубы будут проведены до Современника, на третьем – в сторону микрорайона Ушаковский. Всего на работы планируется направить порядка 200 млн рублей. Для получения софинансирования администрация Иркутского района совместно с коллегами из Ушаковского муниципального образования и концессионером вошли в программу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Благодаря этому половину стоимости строительства оплатит федеральный бюджет, еще 21% средств выделит инвестор и 19% - областной бюджет.