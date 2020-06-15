В Иркутске перед судом предстанет руководитель строительной организации

По версии следствия, руководитель коммерческой организации ООО «Альп-Пром» скрывал денежные средства организации, сообщают в Следственном комитете области.

В период с 2014-2018 гг. ООО «Альп-Пром» фактически осуществляло деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. В 2018 году у ООО «Альп-Пром» имелись неисполненные обязательства по уплате налогов и страховых сборов в бюджет РФ на сумму более 9 млн рублей, при этом руководитель организации, зная об этом, каких-либо мер к погашению образовавшейся задолженности не принял.

В целях воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам обвиняемый создал, подписал и направил в адрес организации–контрагента распорядительные письма, содержащие просьбу перечисления денежных средств, подлежащих уплате ООО «Альп-Пром» за выполненные по договору работы, напрямую на расчетные счета третьего лица, минуя расчетный счет ООО «Альп-Пром», находящийся под обременением налогового органа.

В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Кроме того, прокурором области в защиту интересов государства к руководителю организации предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате уклонения от уплаты налогов с организации на указанную сумму. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого.