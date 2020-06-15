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Зарплатные ожидания россиян после пандемии снизились на 20%

15 июня 2020

В среднем респонденты хотели бы получать 74 000 рублей каждый месяц.

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Зарплатные ожидания жителей России снизились на 20% — в январе в аналогичном исследовании Работы.ру средняя желаемая зарплата составила 92 000 рублей.   

Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 82 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 72 000 рублей.  

Значительные различия есть и в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 86 000 рублей, а женщины — 61 000 рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 94 000 рублей, а женщины — 71 000 рублей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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