В Иркутской области завершается посевная кампания

В Иркутской области, по данным на 15 июня, посеяно 420 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Значительно увеличены площади под масличными культурами - 37,4 тыс. га, что на 34% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Овощей открытого грунта посеяно 816 га, что на 4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Картофель высажен на площади 3,3 тыс. га. Продолжается сев однолетних трав. Под них отведено 82,3 тыс. га (на 18% выше уровня прошлого года), в том числе 12,4 тыс. га кукурузы на силос (+ 26% к уровню прошлого года).

Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 29,5 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе, что на 37% выше аналогичного уровня прошлого года, внесено 26,2 тыс. тонн минеральных удобрений на площадь 296,5 тыс. га.

– Посевная кампания в Иркутской области подходит к завершению. В большинстве районов завершён сев зерновых и зернобобовых культур, а также овощей открытого грунта. Сельхозтоваропроизводители Усольского района приступили к заготовке кормов. Уже скошено 352 га трав, заготовлено 1,4 тыс. тонн сенажа, – отметил Илья Сумароков.

Глава ведомства также подчеркнул, что в этом году сельхозтоваропроизводители активнее обновляют технику и оборудование. В целом количество приобретённой с января по июнь 2020 года сельхозтехники на 48% превышает аналогичный период 2019 года. Приобретено 70 тракторов, 29 зерноуборочных, 152 единицы другой сельскохозяйственной техники и пять кормоуборочных комбайнов.