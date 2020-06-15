Вторая волна? В Китае новый всплеск заболевания COVID-19

Новый всплеск заболевания COVID-19 на этот раз зафиксирован в Пекине. По мнению аналитиков, любые намеки на ужесточение мер социального ограничения в Китае будут вызывать рост волатильности на финансовых рынках.

Reuters.



Подробнее на БКС Экспресс:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/v-kitae-novyi-vsplesk-zabolevaniia-covid-19-chto-eto-znachit

Власти сообщают о 36 новых случаях заражения по состоянию на 14 июня. Это дневной максимум с конца марта, когда КНР сообщили о «победе» над коронавирусом. За последние четыре дня количество зафиксированных случаев достигло 79, сообщает

Новым очагом вспышки на этот раз является оптовый продуктовый рынок Синьфади. Власти в срочном порядке закрыли рынок и проводят массовое тестирование на коронавирусную инфекцию. Всего было протестировано порядка 9 000 человек, более 6 000 тестов на текущий момент показали негативный результат. Сообщается об ограничении работы образовательных учреждений в отдельных районах Пекина.

Что это значит

Новая вспышка заболевания оказала давление на котировки рисковых активов, обращают внимание эксперты БКС Брокер. Среди главных пострадавших акции авиакомпаний, круизные операторы, туристические компании, а также производители и ритейлеры товаров не первой необходимости. Воспоминания инвесторов о скоротечном распространении коронавируса еще свежи. В марте это привело к очень быстрому снижению котировок, в особенности компаний из указанных выше секторов.

Любые намеки на ужесточение мер социального ограничения в Китае будут вызывать существенный рост волатильности на глобальных рынках. По аналогии с первой волной распространения COVID-19, инвесторы будут проецировать происходящее на в Китае на Европу, США и другие страны.

Однако стоит отметить, что существенная вторая волна эпидемии, и связанные с ней сильные распродажи на рынке акций, кажется сейчас не самым вероятным событием. Причин так считать, по большому счету, три.

Первое — власти, и медицинские службы в частности, сейчас выглядят более готовыми к противодействию распространения вируса. К этому должны быть готовы и сами граждане. Наличие тестов, средств защиты, большого количества больничных палат, оборудования, опыта медиков — все это поможет избежать худшего сценария. Также стоит отметить, что воздушное и наземное сообщение между странами или отдельными регионами еще практически не восстановлено.

Второе — политика монетарных властей по всему миру остается важным фактором поддержки рынков капитала и рисковых активов. ФРС на прошлой неделе заявил о приверженности использовать все доступные инструменты для смягчения последствий пандемии. Не исключены новые стимулы от мировых центробанков.

Третье — учитывая катастрофические экономические последствия карантинных мер в марте-мае, власти могут не пойти на столь же жесткие ограничения второй раз. Этого просто может не позволить сделать гигантская нагрузка на бюджеты государства и бизнеса. В совокупности с мерами раннего предупреждения и другими активными мерами профилактики и безопасности, потенциальные социальные и экономические ограничения могут иметь компромиссный характер.

Иными словами, за резкой распродажей рисковых активов очень быстро может следовать восстановление. Такой сценарий может повторяться неоднократно. В целом, динамика глобального фондового рынка, благодаря совокупности разнонаправленных факторов, следующие несколько недель может стать более пилообразной.