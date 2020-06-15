Одноразовые маски, ручки и перчатки выдадут при голосовании

Сегодня в муниципалитеты Иркутской области начали поступать средства индивидуальной защиты (СИЗы) для членов избирательных комиссии и участников голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

Правительство Иркутской области закупило более 1,7 млн одноразовых масок, 1,7 млн одноразовых перчаток, 64 тонны антисептика, около двух тысяч бесконтактных термометров, более 1,2 млн шариковых ручек. Средства на это выделены из федерального бюджета.

- На входе в помещения для голосования гражданам будут измерять температуру. Для соблюдения социальной дистанции на полу будет нанесена разметка. Кроме того, для обеспечения мер безопасности голосующих на дому для членов избирательных комиссий закуплены также одноразовые медицинские халаты, защитные пластиковые экраны для лица, - сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Татьяна Шеметова.

Напомним, основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. С 17 июня в отдаленных и труднодоступных местностях начнется досрочное голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ.