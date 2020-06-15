Иркутский ВУЗ вошёл в ТОП-20 технических вузов России по уровню зарплат выпускников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-области молодых специалистов. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня зарплаты, на которую может претендовать в Москве выпускник российских вузов-участников рейтинга, 2014—2019 года выпуска.

В пятерке лидеров рейтинга за год произошли заметные изменения — впервые на 2 место поднялся IT-вуз Санкт-Петербурга. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средними зарплатами выпускников 180 000 руб. в месяц.

На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана поднялся Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — их выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем по 160 000 руб. На третьей строчке, как и в 2019 году, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 000 руб.). Поднялся на одну строку вверх Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4 место, 150 000 руб.). На две позиции удалось улучшить свой рейтинг Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (5 место, 145 000 руб.). В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет почти попал в пятерку лидеров, он занимает шестое место рейтинга со средними показателями средних зарплат выпускников в размере 140 000 рублей в месяц. Национальный исследовательский Томский политехнический университет опустился с одиннадцатого на тринадцатое место, там же располагается Новосибирский государственный технический университет, который опустился с девятого места за год. На шестнадцатом месте Омский государственный технический университет и Сибирский федеральный университет со средними значениями зарплат 87 000 рублей. Семнадцатое место занимают сразу три вуза - Национальный исследовательский Томский государственный университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, поднявшийся с восемнадцатого места, и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Средние показатели зарплат выпускников составляют 85 000 рублей в месяц.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова опускается на один пункт рейтинга и занимает восемнадцатое место. А с восемнадцатого места на двадцатое опустился Иркутский государственный университет (80 000 рублей).