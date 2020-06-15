Иркутский ВУЗ вошёл в ТОП-20 технических вузов России по уровню зарплат выпускников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-области молодых специалистов. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня зарплаты, на которую может претендовать в Москве выпускник российских вузов-участников рейтинга, 2014—2019 года выпуска.
В пятерке лидеров рейтинга за год произошли заметные изменения — впервые на 2 место поднялся IT-вуз Санкт-Петербурга. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) со средними зарплатами выпускников 180 000 руб. в месяц.
На второе место к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана поднялся Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) — их выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем по 160 000 руб. На третьей строчке, как и в 2019 году, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (155 000 руб.). Поднялся на одну строку вверх Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (4 место, 150 000 руб.). На две позиции удалось улучшить свой рейтинг Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (5 место, 145 000 руб.). В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет почти попал в пятерку лидеров, он занимает шестое место рейтинга со средними показателями средних зарплат выпускников в размере 140 000 рублей в месяц. Национальный исследовательский Томский политехнический университет опустился с одиннадцатого на тринадцатое место, там же располагается Новосибирский государственный технический университет, который опустился с девятого места за год. На шестнадцатом месте Омский государственный технический университет и Сибирский федеральный университет со средними значениями зарплат 87 000 рублей. Семнадцатое место занимают сразу три вуза - Национальный исследовательский Томский государственный университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, поднявшийся с восемнадцатого места, и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Средние показатели зарплат выпускников составляют 85 000 рублей в месяц.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова опускается на один пункт рейтинга и занимает восемнадцатое место. А с восемнадцатого места на двадцатое опустился Иркутский государственный университет (80 000 рублей).
|
|
Вуз, город
|
Зарплата в Москве
|
Средний балл
|
Оставшиеся
|
Нобелевские
|
Олимпиады
|
1
|
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Москва
|
180 000
Р
+ 20 000
|
96,5
|
90%
|
2010, физика, Гейм А.К. и Новоселов К.С.
|
IPhO (физика):
|
2
|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Москва
|
160 000
Р
+ 20 000
|
92,1
|
80%
|
4
|
Национальный исследовательский университет ИТМО
Санкт-Петербург
|
160 000
Р
+ 32 000
|
95,7
|
85%
|
Google Code Jam (программирование):
|
3
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва
|
155 000
Р
+ 25 000
|
87,8*
|
85%
|
1958, физика, Тамм И.Е. и Франк И.М.
|
ICPC (программирование):
|
4
|
5
|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Москва
|
150 000
Р
+ 25 000
|
95,9
|
84%
|
1964, физика, Басов Н.Г.
|
5
|
7
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Москва
|
145 000
Р
+ 35 000
|
95,5
|
89%
|
IMC (математика):
|
6
|
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Новосибирск
|
140 000
Р
+ 28 000
|
87,0
|
60%
|
7
|
8
|
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург
|
135 000
Р
+ 35 000
|
92,8
|
80%
|
1956, химия, Семенов Н.Н.
|
IMC (математика):
|
8
|
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Москва
|
125 000
Р
+ 25 000
|
86,5
|
82%
|
2003, физика, Абрикосов А.А.
|
9
|
8
|
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Москва
|
120 000
Р
+ 20 000
|
90,4
|
76%
|
10
|
11
|
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Москва
|
115 000
Р
+ 20 000
|
81,8
|
86%
|
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербург
|
115 000
Р
+ 18 000
|
89,4
|
72%
|
1978, физика, Капица П.Л.
|
11
|
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербург
|
110 000
Р
|
84,3
|
83%
|
12
|
10
|
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Нижний Новгород
|
105 000
Р
+ 8 000
|
81,3
|
72%
|
11
|
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Москва
|
105 000
Р
+ 10 000
|
89,9
|
60%
|
13
|
15
|
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Санкт-Петербург
|
100 000
Р
+ 15 000
|
83,2
|
83%
|
8
|
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань
|
100 000
Р
|
86,9
|
72%
|
11
|
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Томск
|
100 000
Р
+ 5 000
|
78,7
|
48%
|
9
|
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск
|
100 000
Р
+ 2 000
|
79,0
|
75%
|
12
|
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербург
|
100 000
Р
+ 8 000
|
78,6
|
86%
|
10
|
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Екатеринбург
|
100 000
Р
+ 3 000
|
80,4
|
74%
|
Уфимский государственный авиационный технический университет
Уфа
|
100 000
Р
+ 10 000
|
74,4
|
80%
|
14
|
18
|
МИРЭА – Российский технологический университет
Москва
|
95 000
Р
+ 15 000
|
84,3
|
75%
|
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
Москва
|
95 000
Р
|
83,3
|
81%
|
11
|
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Пермь
|
95 000
Р
|
75,3
|
67%
|
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербург
|
95 000
Р
|
88,3
|
90%
|
15
|
Дальневосточный федеральный университет
Владивосток
|
90 000
Р
+ 5 000
|
69,1
|
55%
|
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
Казань
|
90 000
Р
|
78,9
|
77%
|
Петрозаводский государственный университет
Петрозаводск
|
90 000
Р
|
78,0
|
62%
|
14
|
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
Саратов
|
90 000
Р
+ 4 000
|
79,0
|
60%
|
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону
|
90 000
Р
|
82,2
|
54%
|
16
|
Омский государственный технический университет
Омск
|
87 000
Р
+ 3 000
|
65,7
|
45%
|
14
|
Сибирский федеральный университет
Красноярск
|
87 000
Р
+ 1 000
|
73,7
|
64%
|
17
|
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Томск
|
85 000
Р
+ 3 000
|
75,5
|
63%
|
15
|
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Нижний Новгород
|
85 000
Р
|
68,7
|
72%
|
18
|
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омск
|
85 000
Р
+ 5 000
|
65,2
|
62%
|
15
|
Российский университет транспорта (МИИТ)
Москва
|
85 000
Р
|
75,2
|
71%
|
Самарский государственный технический университет
Самара
|
85 000
Р
|
72,6
|
84%
|
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Томск
|
85 000
Р
|
70,3
|
42%
|
18
|
17
|
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Барнаул
|
83 000
Р
+ 1 000
|
70,1
|
52%
|
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Ижевск
|
83 000
Р
|
76,9
|
74%
|
20
|
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Челябинск
|
83 000
Р
+ 6 000
|
73,8
|
50%
|
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Ярославль
|
83 000
Р
|
75,1
|
60%
|
19
|
18
|
Астраханский государственный технический университет
Астрахань
|
82 000
Р
+ 2 000
|
70,2
|
67%
|
18
|
Волгоградский государственный технический университет
Волгоград
|
82 000
Р
+ 2 000
|
73,2
|
50%
|
18
|
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Иваново
|
82 000
Р
+ 2 000
|
80,2
|
43%
|
18
|
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Москва
|
82 000
Р
+ 2 000
|
73,5
|
85%
|
20
|
Волгоградский государственный университет
Волгоград
|
80 000
Р
|
63,8
|
45%
|
18
|
Иркутский государственный университет
Иркутск
|
80 000
Р
|
75,2
|
74%
|
Кубанский государственный технологический университет
Краснодар
|
80 000
Р
|
76,8
|
87%
|
18
|
Оренбургский государственный университет
Оренбург
|
80 000
Р
|
64,7
|
62%
|
Пензенский государственный университет
Пенза
|
80 000
Р
+ 3 000
|
69,1
|
68%
|
19
|
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина
Рязань
|
80 000
Р
+ 2 000
|
81,8
|
67%
|
18
|
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва
Самара
|
80 000
Р
|
74,9
|
65%
|
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Саратов
|
80 000
Р
|
76,9
|
52%