Медики иркутского роддома сдают анализы на COVID-19 еженедельно

Иркутский областной перинатальный центр перестроил свою работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как рассказала заместитель главного врача ИОКБ по акушерско-гинекологическому профилю Наталья Протопопова, в учреждении соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции постоянно проводятся тренинги для медиков на случай поступления пациенток с подозрением COVID-19. Соблюдается масочный режим. Весь медицинский персонал, прежде чем приступить к работе, проходит ежедневный осмотр с термометрией. Еженедельно медики сдают анализы на COVID-19.

В перинатальный центр поступают пациентки с патологиями беременности со всей области. Специалисты центра ведут дистанционный прием, постоянно находясь на связи с лечебными учреждениями городов и районов области. И если очевидно, что женщине нужна высококвалифицированная медицинская помощь по сохранению беременности и родовспоможению, ей назначается дата и время прибытия в областной центр.

- Мы не прекращали свою работу ни на один день. Признаки ОРВИ или сведения о возможном контакте дают нам основания изолировать женщину в специальный блок и провести экспресс-тест на COVID-19. Пациентки, госпитализированные в центр, отправляются на процедуры и обследования строго по графику в целях минимизации контактов друг с другом, - отметила Наталья Протопопова.

Справка:

2190 родов приняли в Иркутском областном перинатальной центре за 5 месяцев 2020 года, что составляет 19% всех родов в Иркутской области