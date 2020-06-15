В Усолье на трёх неэксплуатируемых КОСах, где в июне произошла авария, установят видеокамеры

Игорь Кобзев провел в Усолье-Сибирском заседание КЧС, связанное с утечкой хозяйственно-бытовых стоков в Ангару. Глава региона осмотрел неэксплуатируемую иловую карту-накопитель, откуда 11 июня через промливневый коллектор № 1 бывшего комбината «Усольехимпром» в Ангару начала поступать темная жидкость.

Созданная в тот же день межведомственная комиссия установила, что нефтепродуктов в жидкости нет, на поверхности воды вниз по течению реки масляная пленка отсутствовала.

Утечка из ветхой иловой карты канализационных очистных сооружений (КОС) Усолья-Сибирского происходила через дренажную канаву. Часть потока образовала отдельный ручей. Причину возникновения стоков еще предстоит установить. Специалисты предполагают, что карту могли переполнить талые, дождевые или грунтовые воды.

Пробы воды показали, что содержание загрязняющих веществ в стоках многократно превышало предельно допустимые концентрации: по аммонию – в 360 раз, по фенолам – в 80, по фосфатам – в 500 раз. Лабораторные исследования проб еще продолжаются, результаты станут известны через неделю.

Общий объем воды с илом, находящейся в карте, ориентировочно оценивается в 30-40 тыс. кубометров. В настоящее время визуально вода в ручье чистая, в коллекторе – с частичками ила.

Русло ручья перекрыто. По оценке Роспотребнадзора, угрозы жизни и здоровью населения города Усолье-Сибирское и Усольского района нет.



На выездном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) было выработано несколько решений, которые в дальнейшем позволят предотвратить подобные аварийные ситуации.



Глава региона взял под личный контроль ход расследования причин происшествия. На трех неэксплуатируемых усольских КОСах будет усилен мониторинг, там установят видеокамеры. Это, по словам врио Губернатора, позволит понять, пользуются ли данными очистными сторонние организации. В рамках областной программы «Охрана окружающей среды» будут проведены геологические исследования, которые определят наличие или отсутствие на этом участке грунтовых вод.



– Мы понимаем, что этот вопрос надо решить быстро. Даю неделю на все согласования. Заключение должно быть сделано в течение трех ближайших месяцев, – поручил Игорь Кобзев.



В перспективе городу Усолье-Сибирское необходимы новые, современные очистные сооружения. Решено начать подготовку документации для вхождения в федеральную целевую программу.



Также на заседании комиссии принято предложение Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры по детальному изучению всех потенциально опасных объектов на территории промышленной площадки «Усольехимпрома». К этой работе подключатся и специалисты МЧС.