Новый томограф появился в Иркутской областной инфекционной больнице

Новый 32-х срезовый аппарат КТ приобрели для больницы за счёт средств федерального бюджета.

- Самое главное, что при остром дефиците в стране, мы все вместе смогли найти возможность открыть этот кабинет. Сократили и срок поставки оборудования, и ремонт в помещении сделали в ускоренном темпе, - сказала исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Томограф компьютерный Optima CT540 оснащён программным обеспечением для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образований в лёгких, а также оценки бронхов.

- Благодаря данному томографу появится возможность более оперативно и точно диагностировать у пациентов пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Установка оборудования в инфекционной больнице сократит время постановки диагноза, что позволит как можно скорее приступить к лечению, − подчёркивает исполняющая обязанности главы областного минздрава Наталия Ледяева.

Провести исследование первых пациентов специалисты медучреждения смогут после прохождения обучения и получения лицензии на работу. По словам главного врача ИОИКБ Владимира Хабудаева, уже завтра медики могут приступить к специализированному обучению для работы на приобретённом оборудовании, а к началу следующей недели в планах начать исследования пациентов на новом аппарате.