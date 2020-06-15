​​В Иркутске выявили нарушения при ремонте тротуарного покрытия

В Иркутске в выходные дни специалисты – дорожники произвели контрольные вырубки на отремонтированных тротуарах для проверки толщины асфальтового покрытия, степени его уплотнения и качества основания.

Так, снова выявлены нарушения при производстве работ на улице Депутатской. Вдоль боковых камней наблюдается выкрашивание асфальтобетонной смеси, укладка асфальта производится с не соответствующей нормам температурой асфальтобетонной смеси. Вырубки не прошли проверку по уровню водонасыщения и коэффициенту уплотнения.

Нарушения при устройстве тротуаров выявлены на улице Желябова. Лабораторную проверку не прошло и качество покрытия на бульваре Постышева.

– На тротуаре выявлена сегрегация – неровность покрытия, кроме того, как показали исследования, не соответствует нормам показатель водонасыщения, коэффициент уплотнения. Устранить замечания подрядчик обязуется к 15 июня, – отметил руководитель группы строительного контроля качества Михаил Маргелов.

– Этот рабочий выезд показал, что далеко не все подрядчики понимают свою ответственность перед жителями. Еще раз подчеркну: некачественные работы мы принимать не будем! Это принципиальная позиция мэрии Иркутска. Меры к подрядчикам, особенно к тем, кто не реагирует на замечания с первого раза, будут применяться самые жесткие, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

По результатам произведенных вырубок на всех объектах соответствует нормам показатель толщины асфальтобетонной смеси. Не возникло замечаний к подрядчику, который производит работы на улице Безбокова, сообщает пресс-служба мэрии.