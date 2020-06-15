В Иркутске продолжат благоустройство сквера в микрорайоне Топкинский

Вопросы дальнейшего благоустройства сквера в Микрорайоне Топкинский обсудили мэр Иркутска Руслан Болотов с депутатами городской Думы в рамках выездного совещания.

Сквер начали благоустраивать в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. На первом этапе было произведено формирование участка, уложена тротуарная плитка, обустроены тротуары, газоны, зоны отдыха, установлена дизайнерская инсталляция. В этом году запланировано обустройство освещения, установка малых архитектурных форм. В 2021 году перенесут торговые павильоны и киоски. Их установят на новом месте – через дорогу от сквера, также там обустроят дополнительные парковочные карманы.

­– В Иркутске не должно быть районов, которые живут и развиваются по остаточному принципу. Наша работа направлена на то, чтобы у каждого жителя был доступ ко всей необходимой инфраструктуре ­– будь то благоустроенный сквер, цивилизованные торговые объекты, современная школа, детский сад, объекты культуры и спорта. Мелочей здесь быть не может. Важно, чтобы все это было в шаговой доступности. Сегодня мы совместно с депутатами прорабатываем эти вопросы по каждому округу, – отметил Руслан Болотов.

Также во время совещания был рассмотрен вопрос обустройства уличного освещения дороги вдоль садоводств напротив Радищевского кладбища. Как отметила председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Цыренова, сейчас ведется проектирование линий наружного освещения на участке улицы Радищева (вдоль Радищевского кладбища) до СНТ им. Дубинина, работы запланированы на 2021 год.