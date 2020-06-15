Сбербанк приглашает школьников из регионов в Школу Будущего Банкира

Байкальский банк Сбербанка предложил школьникам регионов в период летних каникул получить знания по финансовой грамотности. Обучение, игровые активности, развлекательные мероприятия, информация о современных и актуальных финансово-образовательных сервисах для детей предоставляет Школу Будущего Банкира.

Обучающая площадка для школьников в возрасте от 12 до 16 лет( 7-9 классы) организована Байкальским банком Сбербанка в 2011 году, за это время на ее занятиях обучилось более 500 детей. 2020-й год стал годом выхода мероприятий школы на онлайн- площадки. В честь Дня защиты детей был организован новый игровой, формат обучения - Финансовый аукцион.

Участниками первого аукциона стали дети работников Сбербанка - жители Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края. Объединенные в одну команду благодаря техническим возможностям платформы ZOOM, дети с помощью лотов аукциона выигрывали право ответа на вопрос о финансовых навыках известных и любимых всеми сказочных персонажей. Победитель автоматически приумножал свои виртуальные накопления или наоборот – терял их, в случае неверного ответа.

«Игра - это самая эффективная и всегда вызывающая интерес форма обучения детей. Финансовые навыки, которые получают участники наших аукционов, это лишь часть программы интересного и очень полезного для детей обучения. Первый аукцион получился ярким, очень эмоциональным и мы с удовольствием делаем его продолжение, теперь уже не только для детей наших сотрудников, но и для всех ребятишек регионов присутствия Байкальского банка. Родителям очень рекомендую подключить своих детей к обучающей игре и организовать им в каникулы полезное времяпрепровождение», - рассказала Ирина Андреева, директор Школы Будущего Банкира.

Во время Финансового аукциона эксперты Школы Будущего Банкира рассказывают детям о программе обучения финансовой грамотности, как - понимать, что такое деньги и как их правильно тратить;

- определять подлинность купюр;

- планировать личный и семейный бюджет;

- делать собственные накопления;

- ставить и достигать финансовые цели;

- понимать основы инвестирования, разбираться в финансовых инструментах и т.д.

В рамках образовательной программы по формированию финансовой грамотности школьников Сбербанком разработана специальная игра-приложение «Вклад», в которую могут играть дети в возрасте от 10 лет. Ведущие Финансового аукциона подробно знакомят участников с возможностями приложения, которое будет особенно интересно тем, кто хочет узнать, что такое инвестиции. За 10 виртуальных лет игроки «Вклада» учатся зарабатывать деньги, используя самые разные финансовые инструменты:

- покупая акции, облигации;

- открывая (и иногда вовремя закрывая) вклады;

- грамотно инвестируя в собственное образование и здоровье;

- изучая финансовые новости.

Новый онлайн-тур Финансового Аукциона для детей от Школы Будущего Банкира Байкальского банка Сбербанка пройдет 16 июня с 12.00 до 13. 00( время иркутское) на платформе ZOOM.

Для регистрации и участия в аукционе можно пройти по ссылке https://sberbank.zoom.us/j/94659485469?pwd=OTcxSXBXdjJLR1ljaHNzeXBHU1hnQT09 ( Идентификатор конференции: 946 5948 5469 Пароль: 3p*M+AdZ ) или воспользоваться QR- кодом