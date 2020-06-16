В мае инфляция в Иркутской области составила 0,5%

Согласно данным Иркутскстат, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в мае по сравнению с апрелем составил 100,5%, в том числе на продукты питания – 100,1%, непродовольственные товары – 100,4%, алкогольные напитки – 101,2%.

Из продуктов питания в мае значительно подорожали лук репчатый (на 17%), свекла (15), овсяные хлопья (10), крупа гречневая (7), консервы рыбные, крупа манная, картофель, бананы (6), виноград, горох, фасоль (5) и яблоки (на 4%).

На 1-2,5% дороже стали говядина, баранина, субпродукты мясные, кулинарные изделия из птицы, консервы мясные, филе сельди соленое, масло и маргарин, кисломолочные продукты, йогурт, творог жирный, молоко сгущенное, сыр, консервы фруктово-ягодные, конфеты шоколадные, варенье, джем, повидло, чай зеленый и какао.

В тех же пределах увеличились цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, пряники, торты, булочные, бараночные, макаронные изделия, крупу овсяную и перловую, овощи замороженные, груши, апельсины и орехи.

В то же время произошло снижение цен на лимоны (на 20%), капусту свежую (15%), яйца (12%), помидоры свежие (8%), чеснок (7%), огурцы свежие (5%), мед пчелиный (2%), сахар и пшено (на 1%).

Напомним, что в предыдущем месяце отмечался более значительный рост цен. Так, инфляция в апреле в регионе составила 1,1%.