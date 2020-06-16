За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано четыре пожара

Общая площадь ликвидированных очагов составила 4,8 га, в том числе 2,8 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Три из них – вновь обнаруженные: по одному – в Шелеховском, Качугском и Черемховском районах. Возгорание в Усть-Илимском районе было зарегистрировано 14 июня.

На утро 16 июня действующих лесных пожаров в области нет.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все четыре возгорания произошли по вине местного населения на незакрепленных за арендаторами территориях.