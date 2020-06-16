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Чаще всего россияне в период самоизоляции занимаются домашним хозяйством и дачей

16 июня 2020

Самые популярные среди россиян досуговые занятия в последний месяц самоизоляции: домашнее хозяйство,  дети и дача — 63%, просмотр телевидения, радиопередач — 30%, сообщает ВЦИОМ.

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Каждый четвертый опрошенный сообщил, что читает книги (26%) или общается по телефону или через интернет с друзьями и родственниками (24%). Каждый пятый респондент (21%) смотрит фильмы или видео

Наименее популярными занятиями на досуге за последний месяц у россиян стали просто отдых (9%), чтение газет и журналов (9%) и прослушивание музыки (8%).

Более половины россиян сообщили, что во время самоизоляции у них не появилось нового дела или занятия, которому они стали уделять больше времени — 67%. Те, кто стал уделять больше внимания во время самоизоляции новому делу, называли семью, а также подсобное хозяйство: дачу или огород (по 4%). Еще 4% россиян сообщили, что стали больше читать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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