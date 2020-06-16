За последние три дня в Приангарье не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом вахтовика

На 16 июня в Иркутской области коронавирусом заболели 179 человек, выздоровели 117, всего за период эпидемии в регионе 4747 заболевших. Темпы прироста новых случаев – 3,9%.

Среди заболевших за последние трое суток нет вахтовиков. За период эпидемии всего заразились 1425 вахтовиков, 31 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3392 человека, из них 179 за последние сутки. Выздоровели 1316 человек, 117 за последние сутки.

В общей сложности скончались 39 человек: 20 от COVID-19, 19 от заболеваний, не связанных с вирусом.