Новости

Муниципалитеты Приангарья получат субсидии на спортивный инвентарь

16 июня 2020

В этом году средства получит 41 муниципалитет, согласно поданным заявкам. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.  

- В этом году на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» направлено 22,5 млн рублей. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования и могут быть направлены по трем направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», - рассказал Илья Резник.  

Отбор муниципальных образований позволил определить размер субсидии. При оценке учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта в каждой отдельной территории. Наибольший размер субсидии определен для Усолья-Сибирского, Свирска, Зимы, Черемхово, Черемховского, Зиминского, Осинского районов.  

- Со всеми муниципальными образованиями уже заключены соглашения о предоставлении субсидии. Выделение средств из областного бюджета позволяет нашим территориям приобрести необходимое спортивное оборудование и инвентарь для проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, приема нормативов ГТО, улучшения тренировочного процесса и проведения занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - отметил глава министерства. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
За последние три дня в Приангарье не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом вахтовика
Коронавирус, обнаруженный в Пекине, более заразен
В Пекине из-за коронавируса введен «режим военного времени»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании