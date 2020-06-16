Муниципалитеты Приангарья получат субсидии на спортивный инвентарь

В этом году средства получит 41 муниципалитет, согласно поданным заявкам. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

- В этом году на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» направлено 22,5 млн рублей. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования и могут быть направлены по трем направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», - рассказал Илья Резник.

Отбор муниципальных образований позволил определить размер субсидии. При оценке учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта в каждой отдельной территории. Наибольший размер субсидии определен для Усолья-Сибирского, Свирска, Зимы, Черемхово, Черемховского, Зиминского, Осинского районов.

- Со всеми муниципальными образованиями уже заключены соглашения о предоставлении субсидии. Выделение средств из областного бюджета позволяет нашим территориям приобрести необходимое спортивное оборудование и инвентарь для проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, приема нормативов ГТО, улучшения тренировочного процесса и проведения занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - отметил глава министерства.