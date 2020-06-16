Росреестр: установление границ земельных участков поможет избежать споров с соседями

Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует правообладателям своевременно устанавливать границы земельных участков. Определение точных границ участка на местности позволит в будущем избежать земельных споров.

Границы земельного участка определяются в ходе кадастровых работ (межевания), которые проводятся кадастровым инженером. Без проведения межевания границы земельного участка остаются не установленными, а площадь - декларированной.

В связи с тем, что местоположение участка не определено на местности достоверно и его площадь не уточнена, участок может стать объектом спора с соседями. Возможен также самовольный захват этого участка или его части.

Внесение сведений о границах земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) носит заявительный характер. Решение о межевании земельного участка принимает правообладатель по своему усмотрению.

Подать заявление о внесении сведений о границах земельного участка в ЕГРН можно на портале электронных услуг Росреестра. К заявлению необходимо приложить межевой план, подготовленный кадастровым инженером. Также подать документы можно в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра.

Информация о внесенных в ЕГРН границах земельного участка отображается на публичной кадастровой карте и в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.