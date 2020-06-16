Снять ограничения операций по счетам теперь можно быстрее

ФНС России доработала личные кабинеты юрлица и ИП для ускорения процесса снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих решений о приостановлении, сообщают в ведомстве.

Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное обращение, сообщив сведения о погашении долга перед бюджетом. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, не дожидаясь поступления в налоговые органы информации банков о перечислении денежных средств в бюджет.

Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу.