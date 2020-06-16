Фестиваль детского чтения «Лето с книгой» проведет библиотека им. Марка Сергеева в Иркутске

Во время первого этапа «Лето с книгой онлайн» библиотеки-участницы должны будут вести активную работу библиотек в социальных сетях и на сайтах учреждений в рамках предложенных организатором культурно-просветительских проектов, сообщают в пресс-службе фестиваля.

Проект для любителей чтения вслух «Летний марафон чтения» предполагает создание библиотеками-участницами на своих информационных ресурсах публикаций, в которых представляют или читают вслух произведение, книгу.

Проект «Книга в летнем рюкзачке» предполагает формирование библиотеками одного или нескольких наборов (рюкзачков) книг для чтения семьями с детьми по различным темам, которые будут передаваться от одной семьи к другой и вести читательские дневники. В рамках проекта могут быть организованы конкурсы на «Лучший читательский дневник», конкурс фотографий «А мы читаем всей семьей!»).

Проект «Расправь крылья, читай!» предполагает организацию чтения для детей-инвалидов на дому. Библиотека будет приносить литературу на дом по заказам детей и их родителей, а также организует чтение в режиме онлайн («Сказка по телефону, «История на ушко», «Сказка на ночь», «Читаем вместе» и т. п.).

Во время второго этапа библиотеки проведут офлайн-мероприятия.

Проект «Отдыхаем и читаем» предполагает работу библиотек-участниц с летними оздоровительными лагерями и площадками в режиме офлайн либо онлайн (где будут транслироваться детям уже готовые онлайн-мероприятия библиотек: викторины, презентации, кроссворды, видео- и аудиозаписи и чтение вслух рассказов, сказок, видеообзоры, творческие мастер-классы и так далее).

Проект «Книжные страницы лета» направлен на детей, путешествующих с родителями летом. Библиотекой-участницей будет предложено прочитать книгу, связанную с местом путешествия (произведение автора, родившегося в этом месте, народная сказка страны и так далее). На завершающем этапе проекта библиотекой участницей будет проведен праздник книги и чтения, где ребята творчески представят свою «Летнюю книгу».

В рамках фестиваля в библиотеках каждого муниципального образования будет проведен конкурс «Лучший читатель».

Его порядок и проведение каждая территория (город/район) – библиотечная система – определяет самостоятельно. В ходе конкурса будет выбран лучший читатель муниципального образования. Его кандидатура будет представлена в оргкомитет фестиваля. Победители конкурса «Лучший читатель» будут награждены дипломами областного фестиваля «Лето с книгой» и призами.

Победителями областного фестиваля станут библиотечные системы муниципальных образований, которые определятся из числа самых активных, принимавших участие во всех этапах фестиваля, и будут награждены дипломами и призами (3 призовых места и 2 специальных приза).