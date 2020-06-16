С марта по июнь 2020 года на hh.ru было открыто около 4 500 вакансий связанных с COVID-19

Аналитики HeadHunter Сибирь решили узнать, встречается ли вирус в предложениях о работе в регионах СФО, и как работодатели адаптировали поиск персонала под сложившуюся ситуацию.

Сибирскими лидерами по объему «вирусных» вакансий, размещенных с 1 марта по 1 июня текущего года, стали:

Омская область (21%),

Красноярский край (18%),

Иркутская область (16%).

Меньше таких предложений было для соискателей в:

Кемеровской области (14%),

Новосибирской области (11%),

Томской области (11%),

Алтайском крае (8%).

Чаще всего вирус встречается в текстах вакансий для медицинских работников (врачей, медицинских сестер, санитаров, фельдшеров): специалистам предлагают работу в корпусах COVID-19, либо есть требование о прохождении онлайн-обучения по COVID-19 на сайте Минздрава.

Упоминается COVID-19 также в вариантах трудоустройства для специалистов из сфер:

«Продажи»,

«Маркетинг, реклама, PR»,

«ИТ, телеком»,

«Строительство»,

«Транспорт».

Большая часть вакансий для соискателей без опыта работы и предусматривают полную занятость.

«Ряд компаний продолжают нанимать работников, используя для коммуникации с соискателями современные технологии – проводят онлайн-собеседования, организуют удаленное обучение новых сотрудников. Информацию о формате собеседования и иные нюансы коммуникации многие работодатели предпочитают отражать в вакансиях. Например, “на период карантина по коронавирусу все этапы собеседования и ввод в должность проводятся удаленно” или “в связи с пандемией COVID-19 собеседование и дальнейшая работа возможны удаленно с помощью видеосвязи”, - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.