С марта по июнь 2020 года на hh.ru было открыто около 4 500 вакансий связанных с COVID-19

Аналитики HeadHunter Сибирь решили узнать, встречается ли вирус в предложениях о работе в регионах СФО, и как работодатели адаптировали поиск персонала под сложившуюся ситуацию.
Сибирскими лидерами по объему «вирусных» вакансий, размещенных с 1 марта по 1 июня текущего года, стали:
- Омская область (21%),
- Красноярский край (18%),
- Иркутская область (16%).
Меньше таких предложений было для соискателей в:
- Кемеровской области (14%),
- Новосибирской области (11%),
- Томской области (11%),
- Алтайском крае (8%).
Чаще всего вирус встречается в текстах вакансий для медицинских работников (врачей, медицинских сестер, санитаров, фельдшеров): специалистам предлагают работу в корпусах COVID-19, либо есть требование о прохождении онлайн-обучения по COVID-19 на сайте Минздрава.
Упоминается COVID-19 также в вариантах трудоустройства для специалистов из сфер:
- «Продажи»,
- «Маркетинг, реклама, PR»,
- «ИТ, телеком»,
- «Строительство»,
- «Транспорт».
Читайте также:
Большая часть вакансий для соискателей без опыта работы и предусматривают полную занятость.
«Ряд компаний продолжают нанимать работников, используя для коммуникации с соискателями современные технологии – проводят онлайн-собеседования, организуют удаленное обучение новых сотрудников. Информацию о формате собеседования и иные нюансы коммуникации многие работодатели предпочитают отражать в вакансиях. Например, “на период карантина по коронавирусу все этапы собеседования и ввод в должность проводятся удаленно” или “в связи с пандемией COVID-19 собеседование и дальнейшая работа возможны удаленно с помощью видеосвязи”, - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.