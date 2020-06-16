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С марта по июнь 2020 года на hh.ru было открыто около 4 500 вакансий связанных с COVID-19

16 июня 2020

Аналитики HeadHunter Сибирь решили узнать, встречается ли вирус в предложениях о работе в регионах СФО, и как работодатели адаптировали поиск персонала под сложившуюся ситуацию. 

Сибирскими лидерами по объему «вирусных» вакансий, размещенных с 1 марта по 1 июня текущего года, стали:

  • Омская область (21%),
  • Красноярский край (18%),
  • Иркутская область (16%).

Меньше таких предложений было для соискателей в:

  • Кемеровской области (14%),
  • Новосибирской области (11%),
  • Томской области (11%),
  • Алтайском крае (8%). 

Чаще всего вирус встречается в текстах вакансий для медицинских работников (врачей, медицинских сестер, санитаров, фельдшеров): специалистам предлагают работу в корпусах COVID-19, либо есть требование о прохождении онлайн-обучения по COVID-19 на сайте Минздрава. 

Упоминается COVID-19 также в вариантах трудоустройства для специалистов из сфер:

  • «Продажи»,
  • «Маркетинг, реклама, PR»,
  • «ИТ, телеком»,
  • «Строительство»,
  • «Транспорт».

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Большая часть вакансий для соискателей без опыта работы и предусматривают полную занятость. 

«Ряд компаний продолжают нанимать работников, используя для коммуникации с соискателями современные технологии – проводят онлайн-собеседования, организуют удаленное обучение новых сотрудников. Информацию о формате собеседования и иные нюансы коммуникации многие работодатели предпочитают отражать в вакансиях. Например, “на период карантина по коронавирусу все этапы собеседования и ввод в должность проводятся удаленно” или “в связи с пандемией COVID-19 собеседование и дальнейшая работа возможны удаленно с помощью видеосвязи”, - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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