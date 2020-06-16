В Приангарье на 60% вырос спрос на спутниковые тарелки

МТС отмечает рост популярности спутникового телевидения у жителей Иркутской области: весной 2020 года этот показатель вырос на 60% относительно аналогичного периода 2019 г. Тематические развлекательные телеканалы стали самым популярным контентом весны, сообщают в компании.

Спутниковое ТВ в период март-май текущего года активно подключали в сельских поселениях области, где нет иной альтернативы. Наиболее активно вырос спрос на «тарелки» в дачных сообществах Иркутского района, а также в пригороде, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир. Больше всего "тарелок" появилось на крышах СНТ как вдоль Байкальского тракта, так и в Хомутовском направлении. Выросло число «тарелок» в коттеджах и СНТ в Мельничной пади, а также в дачных поселках Шелеховского района.

«Интерес жителей Иркутска и пригорода к спутниковому телевидению этой весной растет прогрессирующе от месяца к месяцу. Это связано не только с сезонным фактором – рост на альтернативное телесмотрение подстегнула потребность жителей Приангарья на качественный досуг в период самоизоляции. И многие дачники отправились на свои участки раньше обычного, а горожане, перешедшие на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город», – отметил директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

В ТОП-5 популярных тематических каналов у дачников на самоизоляции вошли специализированные телеканалы развлекательного характера, в частности рассказывающие про путешествия, охоту, рыбалку, обустройство приусадебных участков. Их доля составила 34%. Второе место занимает детский контент (23%), третье место – образовательные и обучающие телеканалы -- 18% общего смотрения. Просмотр художественных фильмов и сериалов занял четвертое место и 10% от общего телесмотрения. Замкнули пятерку бизнес и аналитические телеканалы. Их доля составила по 9%. Остальные тематические каналы заняли 6%.