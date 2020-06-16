В Ангаре после выброса с очистных сооружений бывшего "Усольехимпрома" выявили превышение ПДК азота

Как рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре, при этом вода соответствует нормативам.

Превышение в 1,5 раза предельно-допустимых концентраций (ПДК) азота зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в Ангаре в Иркутской области после утечки из неэксплуатируемых более 10 лет канализационно-очистных сооружений (КОС) бывшего предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Превышены в 1,5 раза предельно-допустимые концентрации по азоту. Загрязнение воды азотсодержащими органическими веществами. Это умеренно опасные вещества", - сказал собеседник агентства. При этом в водозаборах вода соответствует нормативам.

Ранее в областной администрации рассказывали о выбросе в районе промливневого коллектора №1 с территории канализационно-очистных сооружений (КОС) органического вещества с попаданием в реку Ангару.

По предварительным данным, это иловые остатки, их состав и объем уточняется. Информацию сообщил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов, который сейчас находится на месте происшествия.

- Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем, - рассказал Теймур Магомедов.