АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне ААА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на наивысшем уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.

Высокий уровень рейтинга обусловлен способностью банка генерировать стабильно высокий операционный доход, системной значимостью для российского рынка и минимальной чувствительностью к изменениям в экономике.

Агентство также отмечает сильную систему риск-менеджмента и низкий уровень просроченных кредитов (кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют всего 1,5% портфеля), способность поддерживать на высоком уровне нормативов достаточности капитала (в среднем 11,54% за последние 12 месяцев) и уровня ликвидности, а также высокий уровень чистой процентной маржи (5-6%).

«АКРА высоко оценивает как собственную кредитоспособность Райффайзенбанка, так и его кредитоспособность с учетом поддержки от группы RBI. Мы более 20 лет строим эффективный бизнес в России: у нас сильные рыночные позиции, стабильная база фондирования, надежный и удобный сервис, позволяющий улучшать клиентский опыт», - прокомментировала Екатерина Овчинникова, директор по связям с инвесторами и фондированию Райффайзенбанка.