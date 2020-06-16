С 11 июня на должность заместителя мэра Иркутска назначен Андрей Южаков

Помимо этого, с 15 июня к исполнению обязанностей начальника Управления финансового контроля администрации Иркутска приступила Наталья Воробель. Ранее она занимала должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области, сообщают в городской мэрии.

10 июня 2020 года на должность заместителя председателя – начальника имущественного департамента Комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Анна Константинова, ранее занимавшая должность в Министерстве имущественных отношений Иркутской области.

Также с 15 июня исполняющим обязанности директора МКУ «Город» назначен Олег Торский, ранее занимавший должность председателя правления фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».