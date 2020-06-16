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Есть две новости по коронавирусу в Приангарье

16 июня 2020

Есть две новости по коронавирусу в Приангарье, одна хорошая, вторая плохая. Хорошая новость заключается в том, что уже три дня не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди вахтовиков. Ситуация стабильна и в Усть-Куте,  и в Бодайбо. Плохая – в Иркутске ситуация далека от стабилизации. За минувшие сутки из 179 новых случаев заражения в регионе,  почти половина, 83, зафиксирована в областном центре. Учитывая, что заражение происходит преимущественно через внутренние контакты, властям сложно будет остановить этот процесс.

Несоблюдение мер самоизоляции приводит к распространению вируса не только в Иркутске, но и в отдаленных городах и районах региона.  Так, 22 новых случая подтверждены в Братске, 17 – в Куйтунском районе, по 9 – в Аларском раойне и Ангарске, по 8 – в Осинском и Икутском районах, по 5 – в Черемхово и Усолье-Сибирском. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 16 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

  1. Иркутск – 2079
  2. Усть-Кут – 834
  3. Иркутский район – 438
  4. Бодайбо – 342
  5. Братск – 256.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 4747 случаев коронавируса, суточные темпы прироста составляют 3,9%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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