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«Трудности начались задолго до пандемии» – Сергей Брюханенко о строительной отрасли в «коронакризис»

18 июня 2020

В отличие от других секторов экономики строительная отрасль на карантин не уходила. Тем не менее, трудностей это не отменило, такое мнение высказал коммерческий директор завода железобетонных изделий «Сибавиастрой» Сергей Брюханенко в интервью Газете Дело.

– Трудности начались задолго до пандемии. Введение нового законодательства и работа по эскроу-счетам привели к массовой «зачистке» рынка. Сегодня можно по пальцам пересчитать компании, которые не просто начали работать по новой схеме, но уже построили и ввели объекты. Цифры по вводу жилья падают, количество выданных разрешений на строительство – тоже.  Экономика сделала кризисный виток, в связи с падением цен на нефть, секвестированием бюджетов. Мы видим, что и в промышленном строительстве многие проекты, программы заморозились. Нельзя сказать, что все это только из-за коронавируса.

При этом основная мера поддержки строительной отрасли во время эпидемии коронавируса  – льготная ипотечная программа  6,5%, по мнению Сергея Брюханенко, не является  «панацеей» для отрасли, потому что экономика просела, покупательский спрос изменился, клиенты стали более сдержанными в своих желаниях.

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– Строители, конечно, хотят большего. Работая по эскроу, они зажаты в тисках: свободных оборотных средств не хватает, – отмечает эксперт «Сибавиастроя». – Основные деньги, составляющие маржинальность, которую застройщик должен заработать на проекте, он получает только после ввода дома в эксплуатацию. Кроме того, в банках появились строительные специалисты – начинают проверять застройщиков, считать каждую копейку.

При этом Сергей Брюханенко уверен, что правительство заинтересовано в дальнейшем развитии строительной отрасли и рынка жилой недвижимости и будет предпринимать для этого определённые шаги.

 – Как показывает история, после серьезного падения всегда идет рост. Ждем такого сценария и в этот раз. Думаю, строителям стоит рассчитывать на новые меры поддержки отрасли: скорее всего, последует пересмотр каких-то основных финансовых инструментов, будут разработаны программы по поддержке новых строительных проектов, – говорит Сергей Брюханенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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