Иркутская область получит около 95 млн рублей из Фонда президентских грантов

Победителями второго конкурса 2020 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стали 59 НКО Иркутской области, сообщают в областной администрации.
Они получат финансирование на сумму около 95 млн рублей. Вклад общественных организаций составит 88, 2 млн рублей.
Самый большой грант - семь млн рублей получит Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» на реализацию проекта «Территория заботы – Байкал». Инициатива направлена на создание повышенной экологической ответственности в Прибайкалье. В этой номинации поддержано три проекта.
Наибольшее количество победителей (12 НКО) названы в категории «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».
Самые крупные гранты в этом направлении достигают трех миллионов рублей. Их получат благотворительный фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды, Православный приход храма всех святых в земле российской просиявших г. Братска, Иркутская областная общественная организация инвалидов детства «Надежда», автономная некоммерческая организация «Иркутский центр абилитации».
По восемь проектов получат поддержку в категориях «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (самый большой грант у детско-молодёжной общественной организации «Экспромт» – почти три млн рублей), «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (грант региональной общественной организации «Родители Сибири» составит более 6 млн рублей), «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (учреждение дополнительного профессионального образования «Легкая школа» получит более пяти с половиной млн рублей на реализацию проекта для подростков «Открывай на Байкале»).
В области культуры и искусства будет поддержано шесть проектов.
Максимальный грант в сумме более 1,8 млн рублей у общественной организации Ольхонского района «Новое поколение». Их проект «С библиотекой в будущее» направлен на долговременный рост ресурсных возможностей библиотек Ольхонского района.
По пять проектов будет поддержано в грантовых направлениях «Молодежь» (первичная профсоюзная организация студентов ИГУ профсоюза работников народного образования и науки РФ получит 2,5 млн рублей) и «Сохранение исторической памяти» (АНО «Иркутский военно-патриотический парк «Патриот» - 4,5 млн рублей).
По одному проекту поддержано в направлениях: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия (проект АНО «Орион» по отработке технологии виртуальной реальности в изучении Тофаларских языков получит 450 тысяч рублей), развитие институтов гражданского общества (более 700 тысяч рублей получит общественная организация социального развития «Доверие» из Нижнеудинска на реализацию проекта «Говорит и показывает»), выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства (4 млн рублей у фонда поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале»), защита прав и свобод человека и гражданина (3,7 млн рублей у некоммерческой организации «Иркутский Молодёжный Фонд правозащитников «Ювента»).