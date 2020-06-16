В Приангарье количество выданных потребкредитов в мае снизилось на 40%

В прошлом году в Иркутской области было выдано 38 642 потребительских кредита, в мае этого года количество выданных кредитов упало на 40,3%, что ровняется 18 886 единицам.

Согласно данным НБКИ, количество выданных российскими банками в мае потребительских кредитов снизилось на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2020 года было выдано 0,82 млн. кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае 2019 года – 1,48 млн. ед.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в мае 2020 года был отмечен рост выдачи потребительских кредитов - на 22,4% (в апреле 2020 года – 0,67 млн. ед.).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам за год не изменился и в мае 2020 года составил 633 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов)

В мае 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в:

Москве (33,3 тыс. ед.),

Московской области (30,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (30,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (28,1 тыс. ед.),

Свердловской области (26,1 тыс. ед.).

Сокращение выдачи потребительских кредитов в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Москва (-51,7%),

Тюменская область (-51,4%),

Краснодарский край (-51,3%),

Московская область (-50,9%),

Ставропольский край (-49,3%).

«Падение выдачи по потребительским кредитам в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным – более чем на 40%, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан, в апреле-мае потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств».