Банк «Открытие»: среди сибиряков больше всего противников введения безусловного дохода

Жители Сибирского федерального округа возглавили список россиян, которые не одобряют идею введения безусловного дохода в России. Помимо Сибири (20%), высокая доля противников безусловного дохода живет также в Центральном федеральном округе (19%), а также в Москве и Московской области (18%). Среди самых «одобряющих» фиксированные ежемесячные государственные выплаты - жители Южного (86%) и Северо-Кавказского (79%) федеральных округов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

80% сибиряков (это выше среднероссийского показателя) намерены найти себе дополнительный источник дохода и подработку после выхода из карантина. И только у 8% жителей СФО уже есть дополнительные источники дохода.

Главными минусами безусловного дохода сибиряки считают слишком большие расходы государства, потому что для этого оно может ввести дополнительные налоги (так считает 23% сибирских респондентов), а также снижение у человека стимула работать (33% - самый высокий показатель среди всех российских регионов) и возможное усиление притока мигрантов (20%). Среди опасностей безусловного дохода граждане называли также рост инфляции, угрозу того, что «богатые станут еще богаче».

При этом 52% сибиряков считают, что безусловный доход все же нужен. Главными плюсами безусловного дохода сибиряки считают помощь в решении проблемы бедности (42%), возможность создать людям условия для занятия тем, чем они хотят заниматься, в том числе творчеством, а не тем, чего от них требует рынок (36%). Столько же сибиряков полагают, что безусловный базовый доход позволит снизить затраты на здравоохранение (люди получат больше возможностей следить за своим здоровьем), а 33% считают, что это позволит снизить уровень преступности. Кроме того, сибиряки надеются, что это нововведение может увеличить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавит людям уверенность в завтрашнем дне.

При этом жителям сибирских регионов не нужен высокий безусловный доход. 28% согласны на доход на уровне устанавливаемого официального прожиточного минимума. 27% полагают, что сумма таких выплат должна быть в пределах 10-20 тысяч рублей в месяц, 16% находят приемлемой сумму от 20 до 30 тысяч рублей и еще столько же - от 30 до 40 тысяч рублей, 13% - выше 40 тысяч рублей. При этом для счастья и уверенности в себе большинству сибиряков нужен базовый доход не больше 20-30 тысяч рублей в месяц.

Около 70% сибиряков продолжат работать в случае получения базового безусловного дохода. 33% намерены в таком случае сменить работу и заниматься тем, что им нравится. Твердо заявили о намерении не работать и жить исключительно на безусловный доход лишь 3% опрошенных. Еще 8% поставили свое желание работать в зависимость от суммы гарантированного государством безусловного дохода.

* Опрос проведен банком «Открытие» 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.