Названы самые популярные профессии у выпускников 2020 года

Согласно опросу сервиса SuperJob, выпускники школ чаще всего выбирают для поступления медицинские и IT-специальности.

48% выпускников школ 2020 года, по словам родителей, планируют продолжить обучение в вузах, 22% — в средних специальных учебных заведениях. В прошлом году о поступлении детей в колледжи и училища говорило максимальное за 10 лет число родителей (27%), число семей, чьи дети планировали учиться в вузах, было минимальным (47%).

В 2010 году в университеты и институты после школы хотели попасть дети 80% опрошенных, в колледжи — всего 8%.

На вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT- и медицинские специальности (16 и 12% соответственно). Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии (21 и 15%). Причем если среди семей, где дети поступают в колледжи, IT-специализации, как и в прошлом году, наиболее популярны, то среди семей, где молодое поколение хочет продолжить обучение в вузе, в этом году интерес к врачебным специальностям опередил интерес к IT.