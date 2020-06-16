Форум «Байкал» пройдет в онлайн-формате

Онлайн-формат позволит расширить круг спикеров, аудиторию, географию участников. Благодаря новым техническим возможностям и синхронному переводу в форуме смогут полноценно принять участие представители зарубежных государств, сообщают в областной администрации.

Вместе с тем врио губернатора обратился в федеральную автономную некоммерческую организацию «Россия - страна возможностей» с предложением стать партнером образовательной программы форума. В АНО «РСВ» идею поддержали.

Форум пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Фонда развития регионов +7. Кроме АНО «Россия – страна возможностей», партнерами мероприятия впервые выступит Институт молодежной политики Москвы, что позволит вывести форум «Байкал» на качественно новый уровень, уверены организаторы.

В программе форума запланировано семь образовательных направлений: медиа, лидерство, молодежный туризм, диалог культур, социальное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование.