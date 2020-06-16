Строительные работы в Ледовом дворце «Байкал» практически завершены

В настоящее время идет устранение замечаний, выданных службой государственного строительного надзора Иркутской области и региональным управлением Ростехнадзора. Также проводится благоустройство прилегающей территории, сообщают в областной администрации.

- Продолжаем в еженедельном режиме контролировать ситуацию по строительству Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Игры чемпионата мира пройдут с 5 по 11 октября. К этому времени все работы должны быть полностью завершены, - сказал врио губернатора.

Напомним, Ледовый дворец «Байкал» возведен в Иркутске к юбилейному чемпионату мира по хоккею с мячом. Площадь объекта – более 50 тысяч квадратных метров, вместимость – шесть тысяч зрителей.

Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений.