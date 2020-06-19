Рынок бетона в Иркутской области упал на 40%

О колоссальном падении рынка бетона рассказал коммерческий директор завода железобетонных изделий «Сибавиастрой» Сергей Брюханенко в интервью Газете Дело.

– В целом по рынку, мы, к сожалению, видим колоссальное падение – по нашим оценкам, около 40% относительно прошлого года. Ситуация непростая: производителей больше, чем потребителей. Чтобы не закрыться, многие бетонные заводы сегодня вынуждены торговать в ноль, а по каким-то сделкам даже уходить в минус, - говорит Сергей Брюханенко.

Кроме того, по словам эксперта, многие производители начали экономить на всем, и эта экономия идет в ущерб качеству. Встречаются даже случаи обмана потребителя: не выдерживается рецептура бетона, не та марка, недолив в миксер – все эти уловки позволяют снизить стоимость за куб, но в итоге потребитель тратит все равно больше.

Руководство завода «Сибавиастрой» в таких условиях приняло решение не снижать цены и не экспериментировать с качеством.

– Наш клиент остается с нами. Он понимает, что если он хочет получить качественный объект, который не создаст проблем в будущем, то это не может стоить дешево. Если кто-то предлагает цену ниже – это риски. А риск далеко не всегда оправдан, - заключает Сергей.

Кстати, компания выиграла тендер на поставку бетона для строительной компании «Гранд-Строй», которая сейчас реализует большой проект – возводит в Иркутске один из немногочисленных новых жилых комплексов – «SUNCITY».