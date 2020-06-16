64% экспатов после пандемии хотят приобрести «запасное» жилье на родине

Итоги зарубежного исследования показали, что 64% опрашиваемых решили купить второе жилье на фоне закрытия границ.

По данным российского офиса Knight Frank, спрос от граждан страны на приобретение второго жилья за рубежом вырос на 20% за время пандемии. Самыми привлекательными для инвесторов регионами являются Италия, Испания, Кипр – спрос на эти страны вырос на 50% в связи с большим количеством дисконтов от собственников.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia:

«Со стороны россиян действительно вырос спрос на вторые дома. Наиболее интересный регион – Европа. Триггером для роста спроса стало желание покупателей приобрести активы с существенным дисконтом, и спрос растет пропорционально количеству предлагаемых на рынке дисконтов. Популярностью пользуется Италия, особенно Тоскана – там дисконты составляют до 40%. Есть дисконты в отдельных городах – Риме и Милане. Зачастую покупатели ищут либо квартиры, либо виллы на побережье, иногда интересуются поместьями с землями. Объекты продаются в срочном порядке собственниками, пострадавшими от кризиса. Во Франции дисконты более редки и меньше в размере. Собственники ожидают оффера от потенциальных покупателей и готовы к торгу. Внушительный спрос есть также на Испанию, Грецию и Кипр. На Кипре есть очень интересные предложения с дисконтами до 25%. Когда собственник или девелопер заинтересован в продаже, это, конечно, создает дополнительный интерес. Точно можно сказать, что собственники пойдут на переговоры с покупателями. Самый важный момент – это возможность получить ВНЖ или гражданство, потому что ситуация с авиасообщение неопределенная».

Тем не менее, данные международного опроса показывают, что только 29% экспатов рассматривают возможность постоянного проживания, 14% покупают недвижимость исключительно как второй дом, но большинство (57%) ищут дом 50/50, который в долгосрочной перспективе может стать основным местом проживания.

Данные статистики Новой Зеландии подтверждают, что эта тенденция набирала обороты до пандемии Covid-19, но результаты недавнего международного опроса показывают, что уровень спроса со стороны экспатов во всем мире в настоящее время только растет.

К марту 2020 года число прибытий в Новую Зеландию увеличилось на 13%, а количество выездов сократилось на 5% за тот же период. Новозеландские граждане были самой многочисленной мигрирующей группой, которая за 12-месячный период составила 42 800 человек.

Картина некоторых ключевых тенденций, наблюдаемых глобальной командой Knight Frank, представлена ниже. Неудивительно, что спрос наиболее высок среди тех экспатов, для которых путь домой требует 8-часового авиаперелета. Случаи миграциии внутри ЕС не так часто встречаются.

Интересно, что экспаты не нацелены на высокодоходные инвестиции, и многие предпочитают не сдавать второй дом в аренду. Например, французские экспаты не ищут инвестиционные активы в центре Парижа, а вместо этого предпочитают Альпы.

Родди Арис, специалист Knight Frank во французских Альпах, помогал нескольким французским покупателям, базирующимся в Австралии и Гонконге, приобретать лыжные шале на курортах Межев и Мерибель. По словам г-на Ариса, легкодоступные через аэропорт Женевы лыжные дома во французских Альпах все чаще приобретают те семьи, которые «разбросаны» по континенту и стремятся встретиться, провести время на склонах вместе, причем многие из них собираются выйти на пенсию через пять или десять лет.

Пэдди Дринг, руководитель по продажам элитного жилья Knight Frank, добавляет: «Экспаты смотрят в будущее, сопоставляя текущие карьерные планы с потребностями семьи и привычным образом жизни. В то же время они следят за колебанием курсов валют и изменениями в размере налогов».

Что мотивирует экспатов приобретать недвижимость на родине?

«Время, проведенное в замкнутом пространстве, подчеркнуло важность семьи для многих экспатов и сфокусировало их внимание на том образе жизни, который они хотели бы вести», – говорит Виктория Гарретт, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Г-жа Гарретт добавляет: «Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов».

Данные опроса показали, что для экспатов основной причиной поиска имущества было желание стать ближе к семье, вторым по значимости было новое предложение по работе, на третьем – более качественная система здравоохранения в родной стране, на четвертом – образование детей.

Поскольку эмигранты пересматривают свои приоритеты, это будет иметь последствия для индустрии корпоративных перемещений, международных школ и транснациональных корпораций во всем мире. В некоторых отраслях также наблюдается всплеск репатриации, например, в нефтегазовом секторе растет число переездов руководителей из таких штатов, как Техас (США), на Ближний Восток, отчасти из-за недавнего снижения цен на нефть и реорганизации высшего руководства.

Хотя валюта имеет второстепенное значение для экспатов, покупающих дома, 57% ключевых агентов иностранных офисов отметили, что их клиенты всё равно назвали это фактором влияния. Для экспатов, получающих заработную плату в долларах США и покупающих недвижимость в Великобритании, Австралии или Новой Зеландии, существует значительная валютная зависимость по сравнению с тем, что было всего два года назад.

Куда направляются экспаты, какой тип недвижимости наиболее популярен?

Переезд за город (14%) не является главным приоритетом для экспатов. Согласно данным Knight Frank, пригороды являются предпочтительным местом в 43% случаев. Многие экспаты базируются в городах за границей, поэтому переезд в сельскую местность для них невозможен. Вместо этого большинство выбирает «золотую середину», что позволяет им по-прежнему быть время от времени включенными в городскую жизнь: рестораны, бары и культурные удобства.

Большинство экспатов ищут недвижимость для перепродажи, причем 29% отдают предпочтение новостройкам, большая часть которых находятся в Азии. Что касается типа недвижимости, 62% ищут отдельный дом с участком, что отражает тенденции, возникшие после отмены локдауна, которые мы наблюдаем и на более широком рынке. Однако трудно определить, будет ли это развиваться в перспективе.

На какую ценовую категорию ориентируется большинство экспатов? (в долларах США)

Большинство бюджетов эмигрантов составляют менее 3 млн долларов США, но бюджеты выше наблюдаются на таких рынках, как Австралия, Швейцария и Франция. Семьи хотят иметь дом, где их дети могут остаться подольше или куда они вернутся, если им нужно вместе побыть в «убежище». В некоторых случаях покупатели хотят иметь больше пространства и расположение на берегу.