Иркутск и Киренск станут пилотами по сохранению памятников деревянной культуры в Приангарье

В Иркутской области разработана концепция по сохранению деревянных объектов культурного наследия. Документ разработан по инициативе исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В ходе совещания в Правительстве региона 16 июня руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов доложил о планах по сохранению объектов культурного наследия.

В Иркутской области сформирован реестр памятников деревянного зодчества. В нём четыре тысячи объектов на территории 34 муниципальных образований. Определён способ сохранения зданий. 154 объекта находятся в «группе риска». Им уделят внимание в первую очередь - необходимые работы начнутся уже в следующем году. Выделен реестр многоквартирных жилых домов города Иркутска – памятников деревянного зодчества. В нём 362 здания. Их восстановление будет идти с участием средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных программ. Реестр уже отправлен в администрацию Иркутска для проведения работ по сохранению объектов.



94% памятников деревянного зодчества Иркутской области находятся в частной и муниципальной собственности, 5% - в областной, 1% - в федеральной собственности. Также определен перечень бесхозных памятников. Авторы концепции предлагают передать эти объекты в муниципальную собственность. Памятники истории и культуры, которые были утрачены, могут быть восстановлены при наличии достаточных научных данных для их воссоздания.



- Пилотными муниципальными образованиями Иркутской области для реализации мероприятий Концепции могут стать города Иркутск и Киренск. В Иркутске расположено 719 объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества, 374 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Киренске находится 28 деревянных объектов культурного наследия, два из них, включены в единый реестр, - отметил Виталий Соколов.



Проект концепции, разработанный с участием представителей общественной палаты региона, прокуратуры, религиозных конфессий и общественности согласован с главами муниципальных образований. Следующий этап – утверждение документа на сессии Законодательного собрания Иркутской области и направление в Министерство культуры Российской Федерации.



- Одно из наиболее ярких проявлений национальной культуры – крупные фрагменты исторической деревянной застройки, не имеющей аналогов. Деревянные жилые дома и культовые сооружения 19-го века сохранились во многих муниципалитетах Иркутской области. Многие из них находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Рабочей группой разработана концепция сохранения памятников деревянного зодчества в регионе. Следующий шаг – реализация прописанных в ней мероприятий. Считаю необходимым начинать эту работу не откладывая, - сказал Игорь Кобзев.