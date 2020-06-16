В Иркутске расселят 157 аварийных домов

В Иркутске до 31 августа 2025 года за счет средств Фонда ЖКХ, областного и местного бюджетов расселят 157 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, это более 66 тысяч кв. м. аварийного жилищного фонда города. В целях получения софинансирования мэром города Русланом Болотовым подписано соглашение о предоставлении бюджету города субсидии на реализацию мероприятий по переселению в 2020-2021 годах.

Расселение пройдёт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и разработанной администрацией города муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, их аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 года».

– К реализации мероприятий программы приступим в ближайшее время. В рамках второго этапа до конца 2021 года планируется расселить 299 семей из жилых помещений общей площадью 13 тысяч квадратных метров. На эти цели будут привлекаться средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составит более 570 миллионов рублей, – подчеркнул Руслан Болотов. – Жилье для расселения планируется приобретать как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Также собственники квартир в аварийных домах могут получить выкупную цену за свои жилые помещения. На сегодня администрация города из полученных на расселение средств уже выплатила более 30 миллионов рублей по ранее заключённым соглашениям собственникам 20 квартир.