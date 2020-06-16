В администрации Иркутска произведены кадровые назначения

В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. С 11 июня 2020 года на должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска назначен Андрей Владимирович Южаков.

С 15 июня к исполнению обязанностей начальника Управления финансового контроля администрации Иркутска приступила Наталья Ильинична Воробель. Ранее она занимала должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области.

10 июня 2020 года на должность заместителя председателя – начальника имущественного департамента Комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Анна Владимировна Константинова, ранее занимавшая должность в Министерстве имущественных отношений Иркутской области.

Также с 15 июня исполняющим обязанности директора МКУ «Город» назначен Олег Игоревич Торский, ранее занимавший должность председателя правления фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».