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В администрации Иркутска произведены кадровые назначения

16 июня 2020

В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. С 11 июня 2020 года на должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска назначен Андрей Владимирович Южаков.

С 15 июня к исполнению обязанностей начальника Управления финансового контроля администрации Иркутска приступила Наталья Ильинична Воробель. Ранее она занимала должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области.

10 июня 2020 года на должность заместителя председателя – начальника имущественного департамента Комитета по управлению муниципальным имуществом назначена Анна Владимировна Константинова, ранее занимавшая должность в Министерстве имущественных отношений Иркутской области.

Также с 15 июня исполняющим обязанности директора МКУ «Город» назначен Олег Игоревич Торский, ранее занимавший должность председателя правления фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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