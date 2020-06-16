Morgan Stanley верит в лучшее

Morgan Stanley полагает, что глобальная экономика перешла к новому циклу развития, и производство вернется к докоронавирусному уровню уже к четвертому кварталу. Аналитики полагают, что рецессия будет острой, но короткой. Мировой ВВП во втором квартале упадет на 8,6% в сравнении с тем же периодом 2019-го, но рост восстановится до 3% в начале 2021 года. Причин несколько. Кризис не обусловлен внутренними факторами и не спровоцирован огромным дисбалансом на финансовом рынке. Постепенно давление от замедления экономики будет ослабевать.

В исследовании Morgan Stanley говорится, что господдержка не будет прекращена в ближайшее время, поскольку и центробанки, и министерства финансов будут накачивать свои экономики деньгами, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— От себя добавим, что это естественно поддержит рынки акций и цены на нефть. Ключевой момент — развитие ситуации с пандемией. В базовом сценарии Morgan Stanley предполагает, что вторая волна заражений начнется к осени, но она будет управляемой и выразится в локальном введении карантина. В этом базовом сценарии также предполагается, что вакцина будет массово доступна к лету 2021 года.

По рынку акций Morgan Stanley также оптимисты. Банк прогнозирует по индексу S&P500 рост до 3350 пунктов (сейчас 3041 пункт), а гособлигациям США — доходность в 1,3% (по состоянию на 12 июня было 0,71%) к середине 2021 года. Morgan Stanley советует покупать в долгую акции компаний малой капитализацией, вкладываться в евро и валюты развивающихся экономик, как индонезийская рупия или индийская рупия, а также допустить немного больше рискованных активов в своем портфеле.

Мы полностью согласны с данной точкой зрения. И советуем активно вкладываться в рискованные активы, в том числе в российские акции. Мы считаем, что до конца года индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы переписать исторические максимумы. Мы также полагаем, что в рамках оптимистичного сценария в 2020 году Россия сможет избежать рецессии. Мы полагаем, что ситуация на рынке труда восстановится до конца года, в Москве, Питере, Казане и ряде других крупных городах – к сентябрю. В принципе, зарплаты в России примерно соответствуют производительности труда. По данному показателю среди стран СНГ лидируют Российская Федерация и Казахстан.

С нашей точки зрения, до конца года курс рубля не будет сильно меняться. Мы ориентируемся по паре доллар/рубль на 70 руб./$. Бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль. В пользу ослабления рубля будут также играть восстановление импорта, ожидания новых возможных санкций со стороны США и снижение ключевой ставки Банка России. В пользу рубля будет рост цен на нефть, в текущем году мы ожидаем увидеть по Brent $50. Денежная накачка ФРС и других мировых центробанков должны сделать свое дело. То есть мы также ожидаем подъема цен на нефть и рынков акций по всему миру. Однако в отличие от российских акций с прицелом до конца года мы не рекомендуем покупать российский рубль.