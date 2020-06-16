Мили «Аэрофлот Бонус» можно обменять на бонусы СПАСИБО

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает акцию по обмену миль «Аэрофлот Бонус» на бонусы СПАСИБО.

Теперь все участники программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «Аэрофлот Бонус» смогут обменять накопленные мили «Аэрофлот Бонус» на бонусы СПАСИБО. Акция стартует с 15 июня и продлится до 1 февраля 2022 года.

Совершить обмен можно будет в соответствующем разделе сайта Аэрофлота: promomiles.aeroflot.ru/spasibo/. Минимальный порог для операции - 400 миль. При обмене 400 миль участник получит 100 бонусов СПАСИБО, которые будут моментально зачислены ему на счёт.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы надеемся, что предложение будет пользоваться спросом у наших клиентов – активных участников программы «Аэрофлот Бонус». Теперь у них появилась дополнительная возможность выгодного использования своих накоплений в рамках программы лояльности. Обменивая накопленные в путешествиях мили, они смогут использовать полученные бонусы в качестве скидки при покупках и оплате услуг и делать это, в том числе, не выходя из дома. Это станет отличным поводом устроить для себя незапланированный онлайн шоппинг!».