Мосбиржа планирует до конца лета запустить торги иностранными акциями

Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями, которые входят в индекс S&P 500, передает ТАСС заявление директор департамента рынка акций МосБиржи Бориса Блохина, сделанное в ходе онлайн-конференции.

«Мы планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. Это будут акции, пользующиеся максимальным спросом, акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500», — пояснил Блохин.

По его словам, допуск иностранных бумаг будет осуществляться в два этапа. На первом этапе до конца лета начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний; на втором этапе, до конца 2020 года, список будет доведен до 50. Московская биржа планирует в дальнейшем расширять список инструментов торгов.

