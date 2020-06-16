Ставки по вкладам обновляют исторические минимумы

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, в I декаде июня 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 5,01%. Для сравнения — во II декаде мая 2020 г. они составляли 5,04%.

Оценка ставок по вкладам проводится на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Тренд на снижение процентных ставок по вкладам начался на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ РФ.

По мнению экспертов, в пользу продолжения тренда на падение доходностей депозитов играет мягкая денежно-кредитная политика Банка России. На еженедельной пресс-конференции 5 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 19 июня.

«Действительно, есть значительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но мы каждый раз на совете директоров обсуждаем, когда и какими темпами его использовать. И говорить, что это пространство должно быть использовано в течение одного заседания или до конца года, было бы не очень корректно, потому что ситуация развивается, очень много неопределенностей. И конечно, мы должны делать шаги, оценивая каждый раз последствия этих шагов и влияния и на экономику, и на инфляцию», — пояснила Набиуллина.