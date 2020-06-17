64% россиян готовы отказаться от праздничных каникул, чтобы компенсировать дни самоизоляции

Совет Федерации предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.

Сервис по поиску работы Superjob узнал мнение россиян об отказе от праздничных каникул еще в апреле, а также опросил о готовности работать 6 дней в неделю.

52% россиян готовы работать 6 дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах.

Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на шестидневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 000 рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 000 рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).

Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертво-вать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем муж-чины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).