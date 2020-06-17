72% жилья в Иркутской области введена в строй в 1946-1995 гг

За 2019 год жилищный фонд Иркутской области сократился на 0,3%, или на 211,3 тыс. кв. м. На начало 2020 года жилищный фонд области составил 60,2 млн квадратных метров жилья, сообщает Иркутскстат.

Это произошло вследствие крупных наводнений в некоторых районах области, а также уточнений жилой площади в ходе инвентаризаций и сверок. Обеспеченность населения жильем, как и в 2018 году, составила 25,2 кв. м на человека.

Жилищный фонд области состоит из 339 тыс. жилых зданий, из которых 31 тыс. – многоквартирные дома, 235 тыс. – индивидуальные и 73 тыс. – дома блокированной застройки. Более двух третей общей площади (68,4%) приходится на многоквартирные дома, площадь индивидуальных домов - 24%, блокированных зданий – 7,6%.

Значительную часть жилищного фонда составляют панельные (32,3%) и деревянные строения (32,6%).

Основная часть (72,1%) жилья введена в строй в 1946-1995 гг., из них 41,8% - после 1970 года. Позднее 1995 года введено в строй 21,7% общей площади.

Из общего числа квартир, расположенных в индивидуальных, многоквартирных домах и домах блокированной застройки 230 тыс. (21,1%) - однокомнатные, 441 тыс. (40,3%) - двухкомнатные, 355 тыс. (32,4%) - трехкомнатные, 67 тыс. квартир (6,1%) имеют по 4 комнаты и более.

Основная часть жилой площади (91,5%) находится в собственности граждан и предприятий частной формы собственности. Доля муниципального жилья продолжает сокращаться.

В целом по области 63,1% жилья оборудовано одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, газом (или напольными электроплитами), горячим водоснабжением.