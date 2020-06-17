Игорь Кобзев занял 20 место по популярности среди губернаторов-блогеров

Лидерами в рейтинге Медиалогии остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

В соцсетях обсуждали заявление мэра Москвы Сергей Собянина о продлении до 31 мая режима самоизоляции и ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали заявление Сергея Собянина о введении обязательного масочно-перчаточного режима, который необходимо соблюдать всем жителям столицы с 12 мая в транспорте, включая такси, и на всех объектах торговли. Помимо этого обсуждали заявление мэра Москвы Сергея Собянина об этапах послабления ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

В соцсетях обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что в Московской области предусмотрено поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Также обсуждалась отмена цифровых пропусков в Подмосковье, о которой Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram. Помимо этого в соцсетях обсуждали открытие нового музейного комплекса, посвящённого Зое Космодемьянской, в котором приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что абсолютно здоров, чем опроверг слухи о заболевании коронавирусом. Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсети Instagram, который проводил его помощник — директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Также в соцсетях обсуждали участие Рамзана Кадырова в литературно-поэтическом флешмобе #бекалахьнохчийнмотт, участники которого должны декламировать стихи на чеченском языке. Кроме того, в соцсетях обсуждали пост Рамзана Кадырова на его странице ВКонтакте, призывающий жителей Чечни заниматься сельским хозяйством.

«Новичками» рейтинга (new) стали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Липецкой области Игорь Артамонов, глава Дагестана Владимир Васильев и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.

В соцсетях обсуждали, что Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы Республики Татарстан на следующий срок. Также в соцсетях обсуждали заявление главы Дагестана Владимира Васильева о ситуации с коронавирусом в республике. Помимо этого обсуждали попавшую в интернет аудиозапись с участием губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Кроме того в соцсетях обсуждали, что в выборах главы Иркутской области, намеченных на сентябрь 2020 года, врио губернатора Игорь Кобзев сможет участвовать как самовыдвиженец.

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