В Иркутской области 7 районов получат оборудование для малых спортплощадок

Как сообщил и.о. министра спорта области Илья Резник, оборудование получат Чунский, Казачинско-Ленский, Шелеховский, Усть-Удинский, Качугский, Усольский и Жигаловский районы. Спортивно-технологическое оборудование для создания ФОКОТа получит Усть-Кутское муниципальное образование.

Министерство спорта Иркутской области определило победителей рейтингового отбора для передачи спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) для центра развития внешкольного спорта. Эти мероприятия направлены на развития спортивной инфраструктуры и предусмотрены проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом

На создание семи площадок и ФОКОТа предусмотрено около 47,5 млн рублей, из них свыше 45,5 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.

Как отметил глава министерства спорта Приангарья, в настоящее время в муниципальных образованиях идут работы по установке оборудования для создания малых спортивных площадок и ФОКОТов, которое было закуплено в прошлом году. Малые спортивные площадки установлены в Заларинском, Нукутском, Нижнеудинском, Осинском районах, Усть-Кутском муниципальном образовании. На стадии завершения работы в Куйтунском и Братском районах.