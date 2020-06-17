Оксана Лобова: 30 ресторанов и кафе в Иркутске подключились к сервису доставки еды Delivery Club

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club на территории присутствия Байкальского банка Сбербанка начал работать только в мае. Несмотря на это, услуга очень быстро стала популярной у ресторанного бизнеса. В частности, в Иркутске к ней уже подключились 30 предприятий общественного питания – их кухня теперь представлена на сервисе и доступна для заказа. Заместитель председателя Байкальского Банка Сбербанка Оксана Лобова на онлайн-конференции рассказала, с чем связан такой спрос.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского Банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Зарабатывать во время пандемии

– Со стороны рестораторов к сервису доставки еды и продуктов Delivery Club сейчас существует большой интерес. Пока двери кафе и ресторанов не открылись полностью из-за пандемии, подобные сервисы решают их главную задачу – обеспечение прибыли. Возможно, говорить о восстановление спроса как до эпидемии не приходится, но подключение к сервису позволяет обеспечить необходимый уровень доходов для выплаты заработной платы персоналу, оплаты коммунальных платежей и много другое, – пояснила Оксана Лобова

Стать узнаваемым

Кроме того, сервис Delivery Club помогает кафе или ресторану повысить узнаваемость заведения, и как следствие – увеличить количество клиентов. В среднем, по нашим данным, прирост заказов от использования сервиса составляет около 20-30% только в первый месяц.

Фото: Андрей Фёдоров

Настроиться на турпоток и получить обратную связь

– К тому же этот сервис даёт хорошие преимущества ресторанному бизнесу в период туристического сезона, – прокомментировала Оксана Лобова. – Как, к примеру, путешественнику из Москвы узнать о прекрасных бузах, которые продаются только в нашем регионе? Одна из таких возможностей – Delivery Club, на платформе которого будет можно узнать в каком заведении их готовят и, при желании, заказать. К тому же сотрудники Delivery Club помогут правильно составить интернет-меню, сделать качественные красивые фотографии, чтобы продажи через приложение шли лучше. Ещё одна важная деталь заключается в том, что сервис не только обеспечивает высокое качество услуг, но и предоставляет потребителям возможность оценить качество работы кафе или ресторана в режиме реального времени.

Предприниматель может сразу видеть, что понравилось или не понравилось клиенту, и менять свой бизнес под его потребности.

Открыть новые направления бизнеса

– Мы работаем с сервисом уже на протяжении шести лет, и с самого начала Delivery Club обеспечил нам стабильный, постоянно возрастающий поток заказов, – поделился опытом сотрудничества с Delivery Club руководитель ресторанов сети «Хаус Мафия» Виктор Мельничук. – В период пандемии, площадка позволила нам не испытывать трудностей с потерей гостевого потока в рестораны – за счёт роста заказов от сервиса мы смогли его компенсировать. Кроме того, исключительно с помощью сервиса Delivery Club мы запустили в этом году два новых бренда – доставку мяса и блюд правильного питания.

Расширить географию

Сбербанк планирует развивать сеть доставки еды из ресторанов и кафе в других городах Иркутской области, в том числе, в Ангарске. Как отметила Оксана Лобова, Ангарск и другие районные центры будут включены в ближайшие планы по продвижению Delivery Club.

– Нам необходимо набрать около 10-15 точек общепита в городе и сервис будет организован, – уточнила она.

Справка:

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды и продуктов в России. Ежемесячно сервис выполняет свыше 3,5 млн заказов. Платформа объединяет более 16,3 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 150 городах страны. Собственная служба доставки работает в 70 городах с населением свыше 42 млн человек. В Москве и Санкт-Петербурге пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (Online-to-Offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбербанк.