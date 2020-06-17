Идем на спад? В Приангарье подтверждены 133 новых случая коронавируса

На 17 июня в Иркутской области коронавирусом заболели 133 человека, это значительно меньше, чем в предыдущие два дня. Напомним, что 16 июня было 179 заболевших, 15 июня – 319. Темпы прироста новых случаев снизились с 5-7% до 2,8% сегодня. Насколько устойчива эта тенденция, покажут ближайшие дни.

Обнадеживает, что среди заболевших за последние четыре дня нет вахтовиков. За период эпидемии всего заразились 1425 вахтовиков, 30 из них сейчас находятся в тяжелой форме.

Сегодня зафиксированы еще две смерти среди людей, заболевших COVID-19. В общей сложности скончался 41 человек: 20 от COVID-19, 21 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3425 человек, из них 133 за последние сутки. Выздоровели 1414 человек, 98 за последние сутки.