В Минобороны России сообщили о старте испытаний вакцины от коронавируса

Минздрав выдал разрешение клинические исследования и согласовал параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, сообщают РИА Новости.

"В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - сообщили в Минобороны.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире Первого канала, что клинические испытания вакцины займут около полутора месяцев. Добровольцы в течение 28 дней будут находиться в стационаре, вакцинация будет проходить в два этапа - в нулевой день и на 21-й.