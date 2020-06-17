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В Минобороны России сообщили о старте испытаний вакцины от коронавируса

17 июня 2020

Минздрав выдал разрешение клинические исследования и согласовал параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, сообщают РИА Новости.

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"В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - сообщили в Минобороны.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил в эфире Первого канала, что клинические испытания вакцины займут около полутора месяцев. Добровольцы в течение 28 дней будут находиться в стационаре, вакцинация будет проходить в два этапа - в нулевой день и на 21-й.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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